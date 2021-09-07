Тамбов, 7 сентября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В Тамбовской области проходят антикартельные проверки поставщиков горюче-смазочных материалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы 7 сентября.

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Из-за роста цен на ГСМ в 2021 году ФАС России проанализировала конкурентные процедуры на рынке нефтепродуктов и запросила у основных поставщиков информацию о ценообразовании. Ведомство установило обстоятельства, которые могут свидетельствовать об антиконкурентном соглашении отдельных компаний, направленного на повышение и поддержание цен на торгах. Общая сумма контрактов составила 531 млн рублей. Торги проводились в том числе для нужд государственных и муниципальных бюджетных учреждений.

В частности, признаки сговора выявили на закупках для областного пожарно-спасательного центра, Тамбовской городской думы, областного управления Роспотребнадзора, МБУ «Дирекция Благоустройства». Если информация о нарушении Закона о защите конкуренции подтвердится, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.