Москва, 7 сентября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Столичные власти планируют за 132 млн рублей обустроить территорию Яузского лесопарка входящего в Нацпарк «Лосиный остров» в Москве, сообщает электронная торговая площадка RosTender.info.

Cap.ru Благоустройство «Дорисс-парка»

Согласно техническому заданию, здесь обустроят дорожно-тропиночную сеть застелют плиткой, обустроят парковку и возведут декоративное ограждение. Кроме того, парк украсят комплектом скульптур из металла с лосем, лосихой и лосенком, поставят информационные и навигационные стенды, установят скворечник.

Также на территории устроят перголу из растений для защиты прохода от лучей солнца с четырьмя подвесными деревянными качелями и шестью скамьями. Посадят сосну, ель, можжевельник, гвоздику, тимьян, астильбу, оформят клумбы со злаками и цветники.

Напомним, что недавно объявил о своем закрытии располагавшийся в построенных более 50 лет назад на территории нацпарка «Лосиный остров» конюшнях клуб конный двор «Лосинка».

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