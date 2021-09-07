Киев, , 18:36 — REGNUM Посол Украины в США Оксана Маркарова предостерегла депутатов Верховной рады от обращения к Конгрессу США относительно предоставления статуса основного союзника вне НАТО (MNNA).

НАТО и Украина The Presidential Administration of Ukraine

С таким заявлением она выступила вечером 7 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Маркарова обращает внимание депутатов, что Украина уже определилась на законодательном уровне и её целью является членство в НАТО. Это единственное системное и институциональное решение для безопасности страны и оно закреплено в Конституции.

«MNNA — статус для стран, которые не планируют или не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас», — подчеркнула посол.

Кроме того, Маркарова напомнила, что Украина уже имеет статус партнера с расширенными возможностями НАТО, и он предоставляет большие возможности для усиленного сотрудничества с альянсом, улучшение совместимости и развития способности сил.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что на специальном внеочередном заседании 8 сентября Верховная рада Украины намерена принять обращение к Конгрессу США о предоставлении стране статуса основного союзника США вне НАТО.