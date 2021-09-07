Москва, 7 сентября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. В России не хватает книг, критически оценивающих роль маршала Карла Густава Маннергейма в истории. Об этом 7 сентября заявил заведующий кафедрой истории Нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, профессор, доктор исторических наук Владимир Барышников на круглом столе «Маннергейм и геноцид народа СССР: 80-летие начала блокады Ленинграда» в пресс-центре ИА REGNUM, в рамках которого состоялась презентация его книги «Маннергейм и Советский Союз».

Маннергейм и Советский Союз. В. Н. Барышников

«Есть работы о Маннергейме… но главное, что нас в принципе должно интересовать — это его взгляды и отношение к нашей стране, — это, к сожалению, не излагается. И в основном все работы, которые написаны о Маннергейме, носят достаточно хвалебный характер. Моя задача заключается в том, чтобы всё-таки посмотреть на личность Маннергейма исторически», — заявил Барышников.

Автор стремился разобраться в том числе в нескольких ключевых аспектах жизни Маннергейма в этой книге.

«Во-первых, по поводу мифа, который реально существует: что Маннергейм является главным победителем в гражданской войне в Финляндии. Главным героем гражданской войны», — указал Барышников.

«Второй вопрос — это, в общем-то, террор, который в Финляндии начался. Это террор, который Финляндия не знала ни до, ни после. Такого никогда в истории Финляндии не было», — продолжил он.

Особое место в книге занял вопрос о формировании культа Маннергейма.

«Дело в том, что, когда гражданская война закончилась, Маннергейму не нашлось места в Финляндии. Ну, а вернулся, парламентские выборы, которые были проведены в марте 1919 года, привели к тому, что победили социал-демократы. Враги практически белых», — подчеркнул Барышников.

При этом на президентских выборах в том же году Маннергейм потерпел поражение.

Наконец, четвёртый вопрос состоит в разборе, «был ли Маннергейм белым генералом или финским маршалом».

«А тема, которая требует отдельного изучения — это Маннергейм и блокада Ленинграда, бесспорно, это вопрос, который требует своего исследования. Абсолютно верно, что некоторые у нас активно утверждают о том, что он спас Ленинград, очень много по этому поводу версий и представлений. И эти версии очень легко ложатся на общественное сознание», — указал историк.