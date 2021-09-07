Сургут, Югра, 7 сентября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Работа Сургутского завода по стабилизации конденсата (ЗСК) в целом нормализована. Об этом «СургутинформТВ» сообщили в компании «Газпром переработка».

Pererabotka.gazprom.ru Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК)

Отмечается, что в начале августа 2021 года предприятие оказалось парализовано по причине аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту, из которого на Сургутский ЗСК поступает сырьё.

Как пояснили в «Газпром переработке», на Сургутском ЗСК в полном объёме ведётся производство автомобильных бензинов Аи-95 и Аи-92, а также сжиженных углеводородных газов.