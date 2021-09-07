Базарак, , 18:26 — REGNUM Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Афганистана Фахим Дашти был убит в результате авиаудара ВВС Пакистана по району Унаба (провинция Панджшер), заявил 7 сентября представитель ополченцев, передаёт TOLOnews.

Беспилотник

Представитель Фронта заявил, что Дашти погиб вечером 5 сентября. Пресс-секретарь ополченцев ехал в машине вместе с генералом Абдул Вудодом Зарой. Автомобиль был подбит — предположительно, управляемой ракетой, которая была запущена с пакистанского беспилотника.

По другим данным, Дашти погиб от рук своих соратников — такую версию обнародовал представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

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