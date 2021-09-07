Лос-Анджелес, США, 7 сентября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В мире продано уже более 15 млн копий популярной игры Stardew Valley в жанре симулятора фермера. Об этом 7 сентября сообщает портал GamesRadar+.

компания Логотип игры Stardew Valley

Журналисты обратили внимание, что на сайте проекта обновилась информация о продажах. Издание отметило, что это говорит о том, что игра по-прежнему хорошо продаётся, поскольку в январе 2020 года разработчик Эрик Бароне сообщил, что она разошлась тиражом в 10 млн копий.

Напомним, релиз Stardew Valley состоялся 26 февраля 2016 года. Игра предлагает геймерам выступить в роли офисного работника, который получает от деда ферму в качестве наследства. В Stardew Valley также присутствуют элементы ролевой игры.