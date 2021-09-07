Тбилиси, , 18:11 — REGNUM В первом чтении 7 сентября приняты грузинскими депутатами поправки в конституцию по снижению до двух процентов (с пяти процентов) избирательного порога, сообщили в пресс-службе парламента республики.

Выборы в Грузии Osce.org

За снижение избирательного порога до двух процентов проголосовали 126 депутатов, в том числе и оппозиционных. Этими же поправками в конституцию Грузии сокращается до четырёх (с семи) число депутатов, имеющих право создавать парламентские фракции.

Напомним, о том, что в конституцию Грузии будут внесены вышеуказанные поправки, партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и оппозиция договорились в середине апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: 29 Поправки к конституцию Грузии помогут сменить власть в стране — Вашадзе