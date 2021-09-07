Тбилиси, 7 сентября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. В первом чтении 7 сентября приняты грузинскими депутатами поправки к конституции по снижению до двух процентов (с пяти процентов) избирательного порога, сообщили в пресс-службе парламента республики.

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За снижение избирательного порога до двух процентов проголосовали 126 депутатов, в том числе и оппозиционных. Этими же поправками в конституцию Грузии сокращается до четырёх (с семи) число депутатов, имеющих право создавать парламентские фракции.

Напомним, о том, что в конституцию Грузии будут внесены вышеуказанные поправки, партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и оппозиция договорились в середине апреля.