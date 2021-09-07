Москва, , 18:10 — REGNUM Книга историка Владимира Барышникова «Маннергейм и Советский Союз» поможет прояснить личность и реальные мотивы маршала Карла Густава Маннергейма — о котором, как это ни странно, не ослабевают споры в России. Об этом 7 сентября заявила соиздатель книги, гендиректор Института внешнеполитических исследований и инициатив, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова на круглом столе «Маннергейм и геноцид народа СССР: 80-летие начала блокады Ленинграда» в пресс-центре ИА REGNUM, в рамках которой состоялась презентация книги историка Владимира Барышникова «Маннергейм и Советский Союз».

Маннергейм и Советский Союз. В. Н. Барышников

«Была задача прояснить сущность этой личности. Я, как член Общественной палаты тоже получала немало вопросов в 2016 году после того, как появилась мемориальная доска. Нужно было сформировать ответ», — заявила Крашенинникова.

В России до сих пор находятся люди, которые охотно ставят вопросы о том, являлся ли, например, генерал Власов предателем или нет — вопросы, на которые ответ должен быть очевиден. Аналогичная ситуация связана и с фигурой Маннергейма.

«И для того, чтобы наблюдать кадры [отношений Маннергейма с нацистской Германией] не нужно сидеть десятилетия в архивах и искать какие-то скрытые намерения. И тем не менее, оказывается возможным писать те материалы, которые были изданы в России про Маннергейма», — отметила она.