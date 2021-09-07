Нижневартовск, Югра, 7 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. В Югре скончалась в ковидном госпитале Нижневартовска кандидат в депутаты думы ХМАО Светлана Титова. Об этом сообщает пресс-служба думы Нижневартовска на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Пресс-служба думы Нижневартовска Светлана Титова

Светлана Титова известна в Нижневартовске как Почётный работник общего образования РФ, ветеран труда, президент региональной общественной организации «Союз поддержки творческой и научной интеллигенции и иных граждан «Компас гуманизма», депутат думы Нижневартовска трёх созывов.

«Председатель городской думы города Максим Клец и депутаты выражают искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Светлану Викторовну. Она навсегда запомнится жизнерадостным, ярким и талантливым человеком. Светлая память о ней останется в сердцах всех, кто с ней работал и общался», — написано в некрологе.

В местных СМИ сообщают, что ранее от COVID-19 скончался супруг Светланы Титовой.