Кострома, 8 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Костромской области родители просят включить отопление в школах и детских садах. Об этом сообщает «Kostroma.Today». Температура воздуха в регионе в последние дни не поднимается выше +15 градусов днём. Детям приходится сидеть на занятиях в верхней одежде:

Admobninsk.ru В детском саду

«В Караваеве (посёлок в Костромском районе — ИА REGNUM) воспитатели предложили переодеть ребенку обувь и остаться в верхней одежде, ибо в группе дубак », — написал в социальных сетях костромич.

«Температура в спальне детского сада плюс 15 градусов! Включите уже отопление!», — попросила Екатерина Смирнова.

«У меня ребенок сам попросил одеть ему теплую кофту в школу! Надел сегодня теплую водолазку да еще и жилетку сверху теплую. Представляю как там холодно», — согласилась с комментаторами Анастасия Филинова .

В 2020 году отопительный сезон для костромских детских садов, школ, поликлиник и больниц начался раньше из-за рисков распространения сезонных заболеваний в период пандемии. Администрация региона не стала ориентироваться на нормативы (по правилам отопление включают когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней установится на отметке +8 градусов), но решила подключать объекты к теплус наступлением первых холодов. Последовать этой логике власти регионаобещали и в 2021 году.