Воронеж, 7 сентября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Новая массовая авария с участием маршрутного автобуса произошла в Воронеже 7 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Фото с места аварии

Авария произошла около 14:00 на улице Пирогова. Автобус ЛиАЗ столкнулся с автомобилем Mitsubishi, который в свою очередь столкнулся с припаркованным Mercedes, в тот же момент автобус столкнулся с припаркованным автомобилем «Лада Гранта». В результате аварии никто не пострадал, механические повреждения получили автомобили. Полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 сентября на улице Ворошилова в Воронеже маршрутный микроавтобус столкнулся сразу с шестью автомобилями, пострадали две пассажирки маршрутки.