Москва, 7 сентября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. «Макдоналдс» выпустил новый обед в рамках коллаба с телеведущей и блогером Настей Ивлеевой. Пользователям в сети не понравилось отсутствие в меню телеведущей экзотических блюд.

Интернет-мем Будь вежлив в сети

В кафе Ивлеева заказала бигмак, среднюю картошку-фри, газировку и карамельное мороженное. Выбор блюд показался настолько банальным, что комментаторы не преминули припомнить телеведущей ее далеко не изысканные культурные предпочтения.

Некоторые в своем злорадстве дошли до прямых оскорблений.

CMPR47X@CMPR47X предложил публике список книг, которые, по его мнению, собрала бы телезвезда: «Настя Ивлеева собрала для нас уникальный набор книг, которые она любит читать на досуге: 1. Букварь 2. Толстая 3. Зеленая 4. Какая-то в мягком переплете 5. Что-то про оттенки серого».

Screenshot ИА REGNUM Список книг телеведущей Ивлеевой

Напомним, что порядка 70% подростков сообщили о том, что были участниками или подверглись онлайн-травле, а в 40% случаев дети, которые стали жертвами такой травли, сами становятся агрессорами.

Подробности читайте здесь: В Роскачестве дали советы по защите детей от травли в интернете