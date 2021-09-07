Токио, 7 сентября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Сценарист и режиссёр видеоигр Рюта Уеда решил вернуться в компанию SEGA. Об этом 7 сентября сообщает портал Kotaku.

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Уеда выступил в качестве режиссёра проектов видеоигр Yakuza и Yakuza 2, а также работал над обеими частями Jet Set Radio. Он ушёл из SEGA около десяти лет назад, его последним проектом в компании стала игра Sonic & All-Stars Racing: Transformed (релиз состоялся 16 ноября 2012 года).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатель серии Yakuza Тосихиро Нагоси может в ближайшее время покинуть SEGA. СМИ сообщили 30 августа 2021 года, что сейчас он ведёт переговоры с китайским разработчиком видеоигр NetEase Inc.