Москва, 7 сентября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Мифы, обеляющие имя маршала Карла Густава Маннергейма, начали усваиваться даже в историографической среде России. Об этом 7 сентября заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров на круглом столе «Маннергейм и геноцид народа СССР: 80-летие начала блокады Ленинграда» в пресс-центре ИА REGNUM, в рамках которой состоялась презентация книги историка Владимира Барышникова «Маннергейм и Советский Союз».

Маннергейм и Советский Союз. В. Н. Барышников

«Зараза «маннергеймовской» пропаганды проникла не только в бюрократические, краеведческие круги. Эта зараза, в том числе обеспеченная грантами, проникла и в историческую среду, историографическую среду», — заявил Колеров.

«Могу сказать, что нам, людям России, русским людям, было бы совсем плохо в этой борьбе, если бы у нас в активе, в капитале за спиной не было бы достойных русских историков. Которые всегда создавали твёрдую, фундаментальную, на высшем уровне исторического научного знания основы», —