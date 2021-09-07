Сыктывкар, 7 сентября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба наградил усинскую школьницу Валерию Удот медалью «За отвагу на пожаре», спасшую брата из горящего дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Пожар

В ноябре 2020 года школьница спасла из пожара четырёхлетнего брата. В момент возгорания двухэтажного деревянного здания дети находились дома одни. Выйти из квартиры они не могли, дверь заблокировала упавшая деревянная балка. Девочка через окно передала людям на улицу младшего брата, а затем выбралась сама. Всего из горящего дома были эвакуированы 72 жильца. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 16-летний подросток спас из горящего дома троих детей.