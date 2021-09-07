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«Референдум о независимости Каталонии»
Талибы* готовы объявить состав нового правительства
*Талибы — запрещённая в России организация
Кабул,
7 сентября 2021, 17:44 — REGNUM Состав нового правительства Афганистана будет оглашён 7 сентября, сообщает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соцсетях.
«Я здесь власть!»
Цитата из м/ф «Злые птички». Реж. Эрик Джуаглион, Ким Хельминен, Кристофер Сэдлер. 2013-2015. Финляндия
Уточняется, что список министров объявит сегодня, 7 сентября, во время пресс-конференции представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мулла Мохаммад Хасан Ахунд может стать председателем нового афганского правительства.
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История вопроса
В Афганистане возникла критическая ситуация: 14 августа 2021 года боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватив несколько крупных городов (Газни, Кандагар, Герат, Лашкаргах, Фирузкух), почти вплотную подошли к столице государства – Кабулу. Европейские страны и США в спешном порядке эвакуируют дипломатов. Потери среди мирного населения уже составили более тысячи человек, сотни граждан вынуждены покинуть свои дома.