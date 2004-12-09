Сургут, Югра, 7 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) поступило в суд уголовное дело в отношении пяти бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России. Об этом сообщает пресс-служба Сургутского городского суда.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полицейский

Органами предварительного расследования бывшие сотрудники полиции обвиняются в ряде преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, совершённых группой лиц по предварительному сговору.

Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, служебном подлоге, сбыте наркотических средств, даче заведомо ложных показаний, нарушении неприкосновенности жилища, покушении на получение взятки, похищении человека, краже чужого имущества и мошенничестве.

Объём уголовного дела на момент поступления в суд составляет 91 том, органами предварительного расследования допрошено 119 свидетелей. Предварительное слушание назначено на 8 сентября 2021 года.