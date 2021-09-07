Рязань, 7 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Новым вице-губернатором Рязанской области назначен Михаил Семёнов, сообщает 7 сентября пресс-служба правительства региона. Он будет курировать экономическую сферу.

(сс) Максим Шанин Здание правительства Рязанской области

Ранее Михаил Семёнов возглавлял департамент управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Южной Осетией и Абхазией.

«Для региона это безусловный плюс. Вице-губернатор — одна из ключевых фигур в региональном правительстве. Михаил Семёнов будет курировать сферу промышленности, экономики, строительства и другие вопросы, которые мы должны решать в интересах людей», — представил чиновника губернатор Николай Любимов.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-губернатор области Игорь Греков ушёл с поста в январе 2021 года. Чиновник обрёл общероссийскую известность после предложения присвоить ему звание Героя России за якобы спасённых людей на пожаре. Кроме того, он умолчал о погашенной судимости при назначении на должность вице-губернатора.