Оренбург, 7 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Новоорском районе Оренбургской области появится предприятие по добыче строительного камня. Проект обсудили 7 сентября губернатор Денис Паслер и руководитель ООО «Уральский горнопромышленный холдинг». Сергей Мазуркевич во время подписания соглашения о сотрудничестве между правительством и компанией, сообщает пресс-служба главы региона.

Orenburg-gov.ru Заключение соглашения между правительством Оренбуржья и холдингом

«Число инвесторов, заинтересованных в сотрудничестве с Оренбургской областью, увеличивается. В конце июня мы подписали меморандум о сотрудничестве с австрийским холдингом Lasselsberger о строительстве в Светлинском районе фабрики по обогащению каолинов и производству продуктов на их основе. Объем инвестиций — свыше 6 млрд рублей. Сегодня мы обсуждаем проект, который позволит создать 200 новых рабочих мест в Новоорском районе. Системно мы восстанавливаем промышленную мощь востока. Здорово, что сильные игроки, хорошо понимающие свои рынки сбыта, заходят в регион», — подчеркнул губернатор.

По его словам, предприятие, которое девять лет назад остановилось, вернется к жизни, приобретет новый экономический потенциал. Глава Оренбуржья заявил, что рассчитывает на работу предприятия в полном объеме с 2022 года.

ООО «Уральский горнопромышленный холдинг», куда входит ООО «Транссибурал», занимается транспортными перевозками и добычей полезных ископаемых. Проекты компании реализуются в сфере добычи щебня, строительного камня, обработки известняка и гипсового камня.

В августе 2021 года компания приобрела горнодобывающее предприятие, занимающееся добычей и переработкой строительного камня АО «ОлТрейд», расположенное в 7 километрах от поселка Новоорск. Предприятие работало на местном рынке с июня 2010 года, затем работа остановилась. Теперь производственный процесс возобновится: ООО «УГПХ» планирует инвестировать в производство порядка 1,5 млрд рублей. Это будет уже шестое щебеночное месторождение холдинга. В качестве рынков сбыта компания рассматривает не только оренбургских строителей, но и другие регионы — Самарскую и Свердловскую области, Татарию.

Объем разведанных запасов составляет 60 млн тонн. Добываемый здесь щебень прошел испытания и получил сертификат соответствия ГОСТ. Он применяется в качестве заполнителя в тяжелом бетоне, а также для дорожных и других видов строительных работ.

В ходе встречи Денис Паслер обсудил с генеральным директором и учредителем компании Сергеем Мазуркевичем перспективы производства. Правительство Оренбургской области рассмотрит заявку предприятия на включение проекта в число приоритетных инвестиционных проектов региона, и, если будет принято положительное решение, холдингу представят весь положенный комплекс льгот.

«Всё больше компаний готовы открыть свои производства на территории нашей области. Взятый темп по привлечению инвестиций в наш регион мы не собираемся сбавлять — наоборот, всячески ускоряться. Сегодня как никогда важно быть более активным, потому как все регионы конкурируют и заинтересованы в открытии новых предприятий. Мы активно заявляем о том, что Оренбургская область — центр притяжения идей, проектов и людей. И инвесторы всё больше выбирают наш регион для локализации своего бизнеса», — сказал вице-губернатор — заместитель председателя правительства по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области Игнат Петухов.