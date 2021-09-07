Астрахань, 7 сентября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Прогулочный катер, потерявшийся в Каспийском море и обнаруженный 6 сентября у острова Тюлений (Дагестан), не может самостоятельно продолжить движение из-за поломки двигателя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области 7 сентября.

Максим Додонов ИА Красная Весна Катера

Катер «Корвет-750» с иногородними туристами, в числе которых три несовершеннолетних ребёнка, 7 сентября с наступлением благоприятных метеоусловий начал движение по запланированному маршруту под контролем моряков-пограничников. Однако через одну милю катер остановился и начал дрейфовать.

Экипаж подошедшего пограничного катера «Мангуст» осмотрел двигатель и установил причину его поломки. Для транспортировки прогулочного катера с туристами в порт из Дагестана вышло спасательное судно.

Ситуацию контролируют Пограничные управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области и Дагестану.