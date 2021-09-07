Пенза, 7 сентября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Из Пензенского перинатального центра областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко готовится к выписке ещё одна тройня. По информации регионального минздрава, дети появились на свет еще в середине августа.

Google.Images Тройня

Родители двоих мальчиков и девочки долго ждали этого радостного события, поскольку малышам, рожившимся с весом 1750 грамм, 1680 грамм и 1310 грамм требовалось наблюдение специалистов и медицинское сопровождение. На сегодняшний день состояние детей позволяет выписать их домой.

Всего в начала 2021 года в Пензенской области родилось 4 тройни.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области за первое полугодие 2021 года зарегистрировали 8899 новорожденных, из которых 4568 мальчиков и 4331 девочка.

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