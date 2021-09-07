Эль-Хасака, Сирия, , 17:35 — REGNUM Несколько террористов группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяты в плен американскими военными в сирийской провинции Эль-Хасака, передаёт 7 сентября AlHadath.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Боевики попали в плен к американцам в ходе спецоперации, которые военные США провели при поддержке курдов. Пленение произошло в селе Эн-Нафаил района Телль-Хамис.

Напомним, в Эль-Хасаке находится одна из девяти американских военных баз на территории Сирии.

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