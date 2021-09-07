Москва, , 17:30 — REGNUM Маршал Карл Густав Маннергейм был и должен рассматриваться как соучастник гитлеровских преступлений. Об этом 7 сентября заявилзаявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе «Маннергейм и геноцид народа СССР: 80-летие начала блокады Ленинграда» в пресс-центре ИА REGNUM, в рамках которой состоялась презентация книги историка Владимира Барышникова «Маннергейм и Советский Союз».

Маннергейм и Советский Союз. В. Н. Барышников

«Любители Маннергейма в Петербурге говорили, что он-де остановился. Не стал брать Ленинград. Но факт состоит в том, что он, насколько это было технически возможно, атаковал «Дорогу жизни», что он обеспечивал геноцидную блокаду Ленинграда», — заявил Колеров.

«Любители Маннергейма также говорят: как же так, почему же Сталин его тогда простил, почему не подвёл под трибунал? И на это есть ответ: Маннергейм кинул своего союзника, Гитлера, и начал Лапландскую войну на своей территории против немцев, которая сэкономила жизни наших людей и время на продвижение», — указал он.

По его словам, такой случай отнюдь не единственный — аналогично повёл себя и румынский самодержец Михай, который тоже своевременно переменил вектор и за это получил орден.