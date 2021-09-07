Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Количество жителей Петербурга, сделавших хотя бы первую часть прививки от коронавирусной инфекции, по данным на 7 сентября, составляет 1 млн 500 тыс. 754 человека, сообщили в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса в мобильном пункте в Петербурге

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В эту цифру не входят те, кто сделал прививку однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» — они считаются сразу привитыми полностью. В общей сложности закончили цикл вакцинации разными вакцинами в Петербурге на сегодня 1 495 904 человека.

Запас вакцины в Северной столице составляет 649 842 доз. В городе работает 172 пункта вакцинации от коронавируса.

Напомним, население Петербурга — около 5 млн 380 тыс. человек, из них порядка 1 млн — несовершеннолетние, которым прививка от коронавируса не ставится.