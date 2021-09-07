Тверь, 7 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Все населённые пункты будут полностью газифицированы в двух пилотных муниципалитетах Тверской области. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя на заседании правительства региона 7 сентября. Темой обсуждения стал ход реализации программы газификации в Верхневолжье и включение в неё дополнительных объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Глава региона отметил, что все муниципальные образования Тверской области планируется газифицировать до 2025 года — будет построено более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, на газ переведут свыше 48 тыс. домовладений и порядка 120 котельных и промышленных предприятий.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Приоритетны те направления, где газификация критически необходима. В первую очередь мы говорим о муниципальных образованиях северо-востока и юго-запада. До 1 декабря также поручаю министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства подготовить предложения о полной газификации двух пилотных муниципалитетов. Это означает одно — все населенные пункты этих территорий, где живут люди, зарегистрированные в нашем регионе, должны получить возможность присоединиться к газу», — сказал на заседании Игорь Руденя.

Глава региона напомнил, что поддержку президента получили планы по газификации Лесного района и Удомельского городского округа, в программу включено три объекта для обеспечения к 2025 году газификации этих территорий. Запланировано строительство ГРС «Сороки» в Вышневолоцком городском округе, газопровода до Удомли и межпоселкового газопровода от Удомли до Лесного.

Отдельно губернатор обратил внимание на необходимость исполнения поручения Владимира Путина о бесплатном подведении газа к домовладениям. В Тверской области до конца 2022 года планируется подключить более пяти тысяч домохозяйств. Игорь Руденя подчеркнул, что работа должна вестись прозрачно, жители должны знать, когда к ним придет газ.

В 2021 году в Тверской области планируется ввести в эксплуатацию 209 км межпоселковых и распределительных сетей, газифицировано 26 населенных пунктов, свыше 2700 домов и квартир. На данный момент завершены работы по строительству сетей в посёлке Фирово и д. Старо-Ямская Старицкого района, в деревнях Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое Ронское, Большое Ронское Осташковского городского округа, газовых сетей в деревнях Бор Шкени, Кушалино, Плотники, Савельево, селе Белое Бежецкого района. Выполнен второй этап работ по строительству межпоселкового газопровода с. Киверичи — д. Алёшино в Рамешковском районе, введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод высокого давления от д. Игнатово до посёлка им. Крупской в Твери. Работы ведутся в посёлках Жарковский и Молоково, городе Красный Холм, на 95% построен межпоселковый газопровод д. Славное — д. Савкино — д. Бочаркиново — д. Тестово Калининского района и распределительные газовые сети в населенных пунктах Савкино, Бочаркиново, Тестово. Также заключен контракт на строительство газопровода ГРС «Бежецк» — посёлок Максатиха. Принято решение о включении в программу газификации дополнительных объектов в 11 муниципалитетах.

На 2021 год запланировано строительство разводящих сетей в д. Тихорево Рамешковского района, газ придет в деревни Новая Слобода Калининского района, Костерево и Есемово Ржевского района, Благуново Калязинского района, Алексеевское и Большое Гришкино Калининского района, д. Скулино Кимрского района. Планируется строительство газовых сетей в п. Гузятино Бологовского района. В 2021—2022 годах будут выполняться работы по проектированию внутрипоселковых газовых сетей в п. Максатиха.

Также на заседании обсуждались объекты газификации на 2022 год в Калязинском, Калининском, Ржевском, Кимрском, Конаковском, Бежецком, Рамешковском районах, Лихославльском муниципальном и Вышневолоцком городском округах. Всего следующем году планируется построить 28 объектов, газ придет в 4,8 тыс. домовладений, протяженность введенных внутрипоселковых и межпоселковых газопроводов составит 335 км.