Сургут, Югра, 7 сентября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков из Бурятии по факту покушения на сбыт наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Rosgvard.ru Наркотики

По данным следствия, 1 сентября 2021 года двое несовершеннолетних из Бурятии 2003 и 2005 годов рождения пытались сбыть на территории Сургута 130 пакетов с синтетическими наркотиками общей массой 300 грамм и были задержаны полицейскими.

В отношении юношей была избрана мера пресечения в виде заключения под сражу.