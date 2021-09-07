Липецк, 7 сентября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В Липецке 6 сентября открылась новая пожарно-спасательная часть № 5 на улице Краснознаменной. Как сообщает ИА REGNUM, в торжественной церемонии принял участие глава региона Игорь Артамонов.

Липецаяобласть.рф Церемония открытия новой пожарной части

Артамонов отметил, что пожарная часть оснащена современным и необходимым инвентарем. Также в режиме реального времени с помощью видеоконференции открыли четыре отдельных пожарно-спасательных поста противопожарной службы — в Данковском, Усманском, Грязинском и Добринском районах.

«Всегда приятно открывать новые пожарные посты, которые будут обеспечивать безопасность жителей региона», — отметил Игорь Артамонов.

В здании пожарной части расположены учебные классы для профессиональной подготовки, мастерские, раздевалка, склады. На территории части создан учебно-тренировочный комплекс для отработки профессиональных навыков. В диспетчерской, актовом зале, комнате отдыха и кабинетах пожарной части установят современное оборудование и удобную мебель.

Также на церемонии открытия присутствовали главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарата Полномочного представителя президента РФ в ЦФО Олег Снежков, глава Липецка Евгения Уваркина, председатель Общественного совета при Главном управлении МЧС России по Липецкой области Вадим Давыдов, начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов.

В ходе церемонии открытия состоялось награждение сотрудников Главного управления МЧС России по Липецкой области и областного управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области за значительный вклад в работу по благоустройству зданий и территорий вновь созданных подразделений.