Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. 7 сентября португальские СМИ сообщили, что санкт-петербургский «Зенит» в летнее трансферное окно предпринимал попытку подписать 28-летнего нападающего «Бенфики» и сборной Португалии Рафу Силву. «Сине-бело-голубые» предлагали португальскому клубу 30 миллионов евро за контракт футболиста.

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В текущем сезоне Рафа Силва принял участие в семи матчах за «Бенфику» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Рафа Силва перешел в «Бенфику» 31 августа 2016 года из «Браги» за 16 миллионов евро. На данный момент transfermarkt оценивает португальского нападающего в 23 миллиона евро. Соглашение футболиста с «Бенфикой» рассчитано до середины 2024-го года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в приобретении колумбийского форварда «Глазго Рейнджерс» Альфреда Морелоса.