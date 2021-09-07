В Прикамье выясняют источник загрязнения Камы нефтепродуктом
Краснокамск, Пермский край, 7 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Пермском крае проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в реке Кама, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
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Разлив нефти
По данным надзорного ведомства, нефтяное пятно протяженностью 150 метров обнаружено 7 сентября вдоль береговой линии реки в Краснокамске. Устанавливается источник загрязнения. Пострадавших вследствие разлива нефти нет.
Проверку проводит транспортная полиция. Контролирует проверочные мероприятия прокуратура.