Краснокамск, Пермский край, 7 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Пермском крае проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в реке Кама, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Wxrw123.com Разлив нефти

По данным надзорного ведомства, нефтяное пятно протяженностью 150 метров обнаружено 7 сентября вдоль береговой линии реки в Краснокамске. Устанавливается источник загрязнения. Пострадавших вследствие разлива нефти нет.

Проверку проводит транспортная полиция. Контролирует проверочные мероприятия прокуратура.