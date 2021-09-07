Москва, 7 сентября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России необходимо, но этот процесс должен сопровождаться ростом производительности труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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«Сейчас Россия — это страна охранников, продавцов и водителей, именно эти профессии являются самыми массовыми, и, очевидно, в них не самая высокая производительность труда», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Экономист отметил, что, согласно международным критериям, нормальный уровень МРОТ составляет порядка 60−70% от медианной зарплаты. Россия в течение 10−15 лет может прийти к этому показателю, постепенно повышая процент. Вместе с тем, гораздо важнее повышать уровень производительности труда в экономике и содействовать внедрению новых технологий и сокращению количества низкопроизводительных рабочих мест в экономике.