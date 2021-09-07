Рязанский район, Рязанская область, 7 сентября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Первая быстрая зарядная станция для электромобилей начала работу 7 сентября в селе Поляны вблизи Рязани. Она разработана специалистами АО «Государственный Рязанский приборный завод», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Рязанской области Электрозарядная станция

По словам губернатора Николая Любимова, власти считают развитие инфраструктуры для электромобилей перспективным направлением и готовы поддерживать в этом АО «ГРПЗ» (входит в состав концерна «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации «Ростех»).

Сейчас идут переговоры по вопросу установки электрозарядной станции в Рязани. Кроме того, в Рязанской области для стимулирования увеличения электротранспорта отменён транспортный налог для всех владельцев электрокаров.