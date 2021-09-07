Калуга, 7 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В 2021 году тема дня, проводимого при содействии Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), — «Здоровый воздух, здоровая планета», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области 7 сентября Организацией Объединённых Наций установлен Международный день чистого воздуха для голубого неба (International Day of Clean Air for blue skies).

В регионе наблюдение за наиболее распространенными загрязнителями, такими как оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, формальдегид и концентрация пыли ведётся с 15 малогабаритных автоматических станций контроля загрязнения, установленных в наиболее урбанизированных и промышленно развитых районах области. Также принимаются во внимание погодные факторы: температура, влажность, скорость и направление ветра, что дает представление о возможном распространении и способствует выявлению источника выброса. Следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме онлайн может каждый житель региона на платформе экологического мониторинга.

7 сентября Организацией Объединённых Наций установлен Международный день чистого воздуха для голубого неба (International Day of Clean Air for blue skies). Впервые этот день отмечался в 2020 году. Загрязнение воздуха — мировая проблема, которая влияет на здоровье человека, состояние планеты и изменение климата.