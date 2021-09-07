Москва, 7 сентября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. 20-летний малийский нападающий Лассана Н’Диайе, выступающий за московский ЦСКА, близок к переходу в «Текстильщик» на правах годичной аренды. В арендном соглашении не будет предусмотрена опция выкупа футболиста клубом из Иваново. Об этом 7 сентября сообщило издание Sport24.

ЦСКА

После девяти первых туров ФНЛ 2021/22 «Текстильщик» с шестью очками идет на восемнадцатой позиции в турнирной позиции чемпионата.

В прошедшем сезоне Лассана Н’Диайе, выступая за московский «Велес» на правах аренды, принял участие в двенадцати матчах Футбольной Национальной Лиги 2020/21, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Н’Диайе перешел в ЦСКА 5 октября 2018 года за 70 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость малийского нападающего составляет 150 тысяч евро.