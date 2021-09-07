Москва, , 17:08 — REGNUM Маршал Карл Густав Маннергейм является соучастником гитлеровской агрессии против Советского Союза. Об этом 7 сентября заявилзаявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе «Маннергейм и геноцид народа СССР: 80-летие начала блокады Ленинграда» в пресс-центре ИА REGNUM, в рамках которой состоялась презентация книги историка Владимира Барышникова «Маннергейм и Советский Союз».

Маннергейм и Советский Союз. В. Н. Барышников

«Мы были информационным, и бюрократическим инициатором обращения в Генеральную прокуратуру против мемориальной доски памяти Маннергейма в блокадном Ленинграде. Мы добились успеха», — заявил Колеров.

В настоящее время, согласно законодательству, запрещающему глорификацию нацизма, такая инициатива повлекла бы возбуждение уголовного дела, отметил он.

«Будем считать их добровольно заблуждавшимися. Но даже когда они вывешивали эту мемориальную доску в Петербурге, они уже тогда лицемерили. На мемориальной доске был изображён ещё российский имперский генерал, а в официальном пресс-релизе, который был опубликован на сайте Кремля, было написано: маршал Финляндии Маннергейм. Они даже сами перед собой понимали, что дураков нет», — указал Колеров.

«Мы исходим, исходили и будем исходить из того, что Маннергейм — соучастник гитлеровской агрессии против нашей страны, соучастник гитлеровского геноцида нашего народа. Что он организатор геноцида русского народа в Карелии, и никакие мифологические усилия этот факт изменить на могут», — подчеркнул он.