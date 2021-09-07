Пенза, 7 сентября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Пензе с начала года зарегистрировали 481 дорожно-транспортное происшествие. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Госавтоинспекцию.

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В 481 ДТП погибли 13 человек, еще 642 — получили травмы различной степени тяжести. При этом с участием пешеходов произошло 145 происшествий, в которых ранения получили 145 человек, шестеро погибли.

Основной причиной аварий среди транспортных средств является несоблюдение водителями правил дорожного движения. Многие неправильно выбирают дистанцию, не соблюдают очередность проезда перекрестков, нарушают правила проезда пешеходного перехода, не выполняют требования дорожных знаков и сигналов светофора.

Нарушение правил дорожного движения пешеходами ведет к аварийным ситуациям на дороге с их участием и приводит к тяжким последствиям.

Участникам дорожного движения в очередной раз рекомендуют неукоснительно соблюдать установленные правила.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе до 1 октября обеспечат работоспособность камер видеонаблюдения, установленных в рамках проекта «Комфортная городская среда».

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