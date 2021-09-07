Москва, 7 сентября 2021, 17:05 — REGNUM Глупой подделкой назвали в МИД России обвинения в газете The New York Times о мнимой причастности Москвы к проблемам Испании с Каталонией, написала 7 сентября официальный представитель российского ведомства Мария Захарова в своём телеграм-канале.
Комментируя текст The New York Times «о якобы имевших место контактах сотрудников бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона в Москве и далеко идущих из этого выводах», Захарова написала:
Она привела выдержку из статьи, которая излагает «краеугольный камень» обвинения против Москвы:
«Согласно материалам доклада разведки, в России [старший советник экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона Жозеп Льюис] Алай и [российский бизнесмен Александр] Дмитренко встретились с несколькими действующими чиновниками внешней разведки, а также с Олегом Владимировичем Сыромолотовым, <…>, который сейчас отвечает за противодействие терроризму и занимает должность заместителя министра иностранных дел».
Захарова пояснила, что обман со стороны издания вскрылся очень просто: она спросила у Сыромолотова, когда у него была встреча с Алаем и в каком формате. Сыромолотов заявил, что «не было никакой встречи ни в Москве, ни где-либо ещё» и что он не поддерживал и не поддерживает с этой фигурой никаких контактов.
Российский дипломат считает, что The New York Times кто-то целенаправленно дезинформировал, тем более что «имена авторов этой нетленки Майкла Швиртца и Хосе Баутисты вот уже два дня как золотыми буквами вписаны в историю мировых фейков». Она добавила, что все, кто опубликовал фальшивый материал, прежде всего — сама The New York Times, должны написать опровержение.
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