Москва, 7 сентября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. 7 сентября агент 22-летнего испанского флангового нападающего «Барселоны» Алекса Кольядо Марк Санлехи сообщил, что его клиент хочет продолжить карьеру в каталонском клубе. Футболистом интересовался московский ЦСКА.

ЦСКА

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Милан» временно приостановили переговоры по трансферу 26-летнего Саму Кастильехо. «Красно-синих» не устроила запрашиваемая итальянским клубом плата за годичную аренду футболиста.

31 августа ЦСКА покинул атакующий полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич. Лондонский «Вест Хэм» выкупил контракт футболиста за 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Алекс Кольядо принял участие в 22-х матчах за «Барселону Б», в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Текущая стоимость 22-летнего испанца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро. Текущее соглашение Кольядо с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2022/23.