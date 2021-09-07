Челябинск, 7 сентября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В Челябинской области увеличивается количество школьников, у которых обнаружен COVID-19. Это следует из сообщений регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В сводке на утро 4 сентября была информация об одном заразившемся. На 5 и на 6 сентября официально сообщалось уже о двоих заразившихся, а в данных на 7 сентября уже о шестерых.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Челябинской области выявили уже 89 056 заразившихся коронавирусом. Вылечились 76 588 пациентов.