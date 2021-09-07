Белгород, 7 сентября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Проект дополненной реальности запустили в обновлённом подземном переходе возле Белгородского госуниверситета. Теперь здесь «оживают» пейзажи и поют птицы, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба администрации Белгорода «Оживающий» пейзаж

Ремонтные работы начались в июле 2021 года. Стены перехода оформили профессиональные художники, изобразив белгородские пейзажи. Главной особенностью стало то, что «картины» можно оживить — для этого необходимо установить приложение «Artivive» и сканировать QR-код со стены.

«Летающие бабочки и птицы, радуга на небе, солнце, показывающееся из-за деревьев — всё это можно увидеть в обновлённом подземном переходе. Кроме того, можно будет услышать пение птиц, шум травы и рассказ о растениях», — уточнили в мэрии.

Озеленение и благоустройство территории возле остановки «Родина» и ремонт подземного перехода стал частью проекта «Городские луга».