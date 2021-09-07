Москва, 7 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сборная России в рамках шестого тура группы H отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре сыграет со сборной Мальты. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Кирилл Венедиктов Фёдор Смолов

Последний матч сборных России и Мальты проходил 24 марта 2021 года и завершился уверенной победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе сборной России отметились Артем Дзюба (23' Даниил Фомин), Марио Фернандес (35' Артем Дзюба) и Александр Соболев (90' Алексей Миранчук).

На данный момент сборная России с десятью очками идет на первой позиции в турнирной таблице группы H.

Ранее сообщалось, что матч Россия — Мальта пропустят центральный полузащитник «Монако» Александр Головин и фланговый атакующий защитник московского ЦСКА Марио Фернандес.