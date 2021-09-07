Ханты-Мансийск, 7 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (29 случаев), сообщает 7 сентября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 139 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 7 сентября в Югре зарегистрировано 71 568 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 67 814 человек, 1073 пациента с COVID-19 скончались.