Калуга, 7 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году в лечебно-профилактических учреждениях Калужской области уже установлены цифровой флюорограф, цифровой маммограф и аппарат ультразвуковой диагностики. Об этом 7 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона.

Admoblkaluga.ru Передвижной комплекс, оснащён современным медицинским оборудованием

Обладателями новой техники стали Детская городская больница и Городская поликлиника Калуги, а также Центральная межрайонная больница № 3. До конца 2021 года в регионе будет установлено еще 14 единиц современного дорогостоящего медицинского оборудования (цифровые рентгены, флюорографы и аппараты УЗИ).

Новое цифровое оборудование позволяет практически мгновенно увидеть выполненный снимок и в случае необходимости обработать его специальными фильтрами для увеличения четкости. Данные о пациентах и результаты исследования легко архивируются. Они всегда доступны для сравнения и анализа. Их можно пересылать по электронным линиям связи для консультаций со специалистами областных учреждений. Это, по мнению специалистов регионального минздрава, значительно сокращает для пациента время ожидания результата, а также увеличивает выявляемость патологии на ранних стадиях.