Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга выдала разрешение на капитальный ремонт здания станции «Владимирская» на первой (красной) ветке Петербургского метрополитена. Производство работ разрешено с 7 сентября 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Здания станции «Владимирская» на улице Большая Московская ул., д. 2/1, является объектом культурного наследия. Сама станция соединена пересадкой со станцией «Достоевская» четвертой линии, имеющей отдельный наземный вестибюль.

Ордер ГАТИ предусматривает установку и размещение временных ограждений строительных площадок и зон производства работ, в том числе строительных лесов для производства работ по капитальному ремонту.

«Ордер оформлен по заказу ОАО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс», — сообщили в ГАТИ.