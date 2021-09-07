Саратов, 7 сентября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В Саратове ведутся работы по созданию единого трамвайного маршрута, который будет проходить через весь город. В текущем году началась модернизация и строительство подстанций, прокладка кабельных линий. На эти цели выделено 330 млн рублей. Об этом зашла речь во время посещения Кировского трамвайного депо в Саратове председателя правительства РФ Михаила Мишустина, спикера Госдумы Вячеслава Володина и губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Www.saratovmer.ru Ретро-трамвай в Саратове

В Саратове состояние трамвайной инфраструктуры не позволяет осуществлять перевозки в необходимых объемах. Требуется техническое переоснащение путей, контактной сети и тяговых подстанций. С этой целью в областном центре планирут создать линии скоростного трамвая. По словам Вячеслава Володина, проект масштабный, самостоятельно его не осилят ни город, ни регион. Обязательно нужна поддержка.

Михаил Мишустин отметил, что проект, который позволяет изменить положение дел с городским электротранспортом, обязательно должен быть реализован.

«Нужно обновлять подвижной состав, обеспечить людям надёжные перевозки. Этот проект нужно использовать для развития транспортной инфраструктуры города», — добавил премьер-министр.

Проект скоростного трамвая планируют реализовать в 4 этапа. В том числе строительство скоростной трамвайной линии (маршрут №3 «6 Дачная — Мирный переулок») и капремонт трамвайных маршрутов №6, №8 и №9. В дальнейшем наметили объединить 4 маршрута посредством организации еще одного общего, работающего в скоростном режиме по принципу городской электрички.

Порядка 92% маршрута будет обособлено от автомобильного движения, пассажиропоток увеличится на 55%, улучшиться качество обслуживания пассажиров, сократится время поездки.

В настоящее время износ трамвайных вагонов, состоящих на балансе МУПП «Саратовгорэлектротранс» составляет 84,6%, троллейбусов — 79,9%; контактная троллейбусная сеть изношена на 90,4%, трамвайные пути — 97,2%.

ИА REGNUM напоминает, для реализации проекта «Скоростной трамвай» в Саратове необходимо 6,4 млрд рублей. В городе на эти средства планируют модернизировать семь тяговых подстанций и 24 остановочных павильона, а также сократить время оборотного рейса до 50 минут, что позволит увеличить пассажиропоток с 8,3 млн до 25 млн человек в год.

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