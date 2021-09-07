Нижний Новгород, 7 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Министерство образования Нижегородской области планирует отменить со следующего учебного года обязательное изучение второго иностранного языка в школах региона. Об этом заявила глава ведомства Ольга Петрова на большом родительском собрании.

(сс) BiljaST Английский язык

По ее словам, впоследствии второй иностранный язык можно будет не изучать в связи с изменениями в школьных образовательных стандартах.

Также чиновница отметила, что изучение сразу двух иностранных языков останется в школьной программе, но только если учебные заведения смогут обеспечить соответствующие условия, а также при условии, что родители учащихся согласятся на это.

ИА REGNUM напоминает, что в Нижегородской области второй иностранный язык был введен в школьную программу с 2010 года. Он был обязательным для изучения для учащихся пятых — девятых классов.