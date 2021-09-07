Егорьевск, Московская область, 7 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Во второй половине 2022 года в Подмосковье запустят завод по переработке полимеров мощностью до 43 тыс. тонн готовой продукции в год. Соглашение о его строительстве 7 сентября на международной выставке WasteTech заключили представители оператора по обращению с отходами ЭкоЛайн и предприятия переработчика Вторпласт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Безопасный» рециклинг

Инвестиции в проект составят около 2 млрд рублей, а налоговые отчисления за первые 10 лет эксплуатации оцениваются в 3 млрд рублей. На предприятии создадут до 150 новых рабочих мест для жителей соседних населенных пунктов.

Завод войдет в состав Экопарка Группы ЭкоЛайн, расположенного рядом с КПО Восток в Егорьевском городском округе Московской области. По словам участников сделки, объединение в полный цикл в единой локации сортировки и переработки вторсырья позволит оптимизировать логистику и сократит углеродный след конечной продукции. В будущем здесь появятся предприятия по переработке других видов вторсырья и выпуску готовой продукции.

Предприятие будет состоять из четырех кластеров. Комплекса переработки бутылочного ПЭТ. комплекса переработки твердых пластиков, и линий по переработке пленочных пластиков, пакетов, а также микса пленок и пакетов.

Полученное таким образом вторсырье в дальнейшем можно будет использовать в производстве тех флаконов и канистр, предметов обихода, автомобильных комплектующих, строительных материалов, садово-строительного инвентаря и многого другого.

Ранее на КПО «Тимохово» начались пуско-наладочные работы на участке анаэробного биокомпостирования мощностью до 150 тыс. тонн в год.

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