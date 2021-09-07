Антон Миранчук может пропустить до полугода из-за повреждения
Москва, 7 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Агент 25-летнего российского центрального полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука Вадим Шпинев сообщил, что его клиент прошел медицинское обследование в Германии в связи с проблемами со здоровьем. У футболиста выявили частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения. В случае проведения операции Миранчук может пропустить от двух до шести месяцев.
Ранее стало известно, что Миранчук с января не может окончательно вылечиться от травмы.
В текущем сезоне Антон Миранчук принял участие в пяти матчах за «Локомотив», в которых отметился одной результативной передачей в игре с тульским «Арсеналом» (3:1).
Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Миранчука в 12 миллионов евро. Текущее соглашение российского полузащитника с «железнодорожниками» рассчитано до конца сезона 2023/24.