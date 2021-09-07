Ярославль, 7 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Ярославле в суд направлено уголовное дело в отношении отца, регулярно избивавшего своих детей. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

Обвиняемый — 49-летний житель города Ярославля.

«По версии следствия, обвиняемый, находясь в квартире по месту жительства, имея извращенное понятие о методах и целях воспитания, желая полностью подчинить себе волю несовершеннолетних сыновей — 2009, 2011 и 2013 годов рождения и принудить беспрекословно исполнять его требования, систематически, руками, ногами, а также иными бытовыми предметами наносил им побои. В результате, потерпевшим был причинен вред здоровью различной степени тяжести, в том числе двоим из детей был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица», — сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.